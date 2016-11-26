В Одессе почтили память жертв голодоморов
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Сегодня в Одессе проходят мероприятия памяти жертв голодоморов. К памятному знаку жертвам Голодомора возложили цветы и композиции из ржаных и пшеничных колосков. Об этом передает УНН со ссылкой на официальный сайт города.
Сегодня в Одессе вспоминают жертв геноцида украинского народа - Голодомора 1932-1933 годов, голодоморов 1921-1922, 1946-1947 годов в Украине.
В память о жертвах голодоморов руководители города и области, представители органов власти и военнослужащие возложили цветы и композиции из ржаных и пшеничных колосков к памятному знаку жертвам Голодомора на Лидеровскому бульвару. Память о погибших почтили минутой молчания.
В 14:00 к памятному знаку жертвам Голодомора возложат цветы и композиции из ржаных и пшеничных колосков представители общественных, политических и религиозных организаций.
В 16:00 на Соборной площади Одессы начнется Всеукраинская акция "Зажги свечу".
Напомним, в Ужгороде в День памяти жертв голодоморов прошла траурное шествие от площади Почтовой до набережной Независимости.