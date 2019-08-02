В Одесі водій влетів у ятку з кавунами, є жертви

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КИЇВ. 2 серпня. УНН. На трасі Одеса-Київ під колесами авта, водій якого не впорався з керуванням, загинула жінка й чоловік. Про це повідомляє УНН з посиланням на Національну поліцію.

У поліції повідомили, що під колесами Mercedes загинула жінка, жителька Вінниці та чоловік, громадянин Азербайджану.

"Від отриманих травм жінка з чоловіком загинули миттєво. Водій з травмами різного ступеня тяжкості був госпіталізований", - сказано в повідомленні.

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Аварія сталася внаслідок того, що водій з Одеси не впорався з керуванням й виїхавши на зустрічну смугу, опинився на узбіччі, де постраждалий торгував кавунами.

"На місці події працює слідчо-оперативна група по розслідуванню дорожньо-транспортних пригод", - додали в поліції.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Як повідомляв УНН, У Києві в четвер, 1 серпня, внаслідок ДТП загинув відомий український діджей Олександр Лисогор (DMC Gabber).

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