В Одесі водій влетів у ятку з кавунами, є жертви
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. На трасі Одеса-Київ під колесами авта, водій якого не впорався з керуванням, загинула жінка й чоловік. Про це повідомляє УНН з посиланням на Національну поліцію.
У поліції повідомили, що під колесами Mercedes загинула жінка, жителька Вінниці та чоловік, громадянин Азербайджану.
"Від отриманих травм жінка з чоловіком загинули миттєво. Водій з травмами різного ступеня тяжкості був госпіталізований", - сказано в повідомленні.
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Аварія сталася внаслідок того, що водій з Одеси не впорався з керуванням й виїхавши на зустрічну смугу, опинився на узбіччі, де постраждалий торгував кавунами.
"На місці події працює слідчо-оперативна група по розслідуванню дорожньо-транспортних пригод", - додали в поліції.
Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Як повідомляв УНН, У Києві в четвер, 1 серпня, внаслідок ДТП загинув відомий український діджей Олександр Лисогор (DMC Gabber).