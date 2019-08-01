У ДТП у Києві загинув відомий діджей
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. У Києві в четвер, 1 серпня, внаслідок ДТП загинув відомий український діджей Олександр Лисогор (DMC Gabber). Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку Facebook Олександра Лисогора.
Аварія сталася на проспекті Перемоги в Святошинському районі, коли Лисогор їхав на мотоциклі.
Прощання з Олександром Лисогором відбудеться о 13:00 2 серпня на вул. Оранжерейній, 9, в Києві.
Нагадаємо, в місті Ірпінь Київської області внаслідок ДТП загинув водій мотоцикла.