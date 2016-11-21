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В Одесі відзначили День Гідності та Свободи

Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 21 листопада. УНН. Сьогодні в Одесі відбулося покладання квітів до пам’ятника Тарасу Шевченку з нагоди Дня Гідності та Свободи. Про це повідомляє кореспондент УНН.

В Одесі відзначили День Гідності та Свободи

Під звуки військового маршу відбулася урочиста хода, після якої учасники параду та одесити вшанували пам’ять тих, хто боровся за незалежність України.

“День Революції гідності — це перш за все можливість показати всьому світу, що Україна вільна від агресорів та здатна бути самостійною і незалежною”, — розповів Андрій Василюк, учасник Євромайдану.

Нагадаємо, сьогодні з нагоди Дня Гідності та Свободи у Кропивницькому відбулося покладання квітів до пам’ятної дошки Герою України Віктору Чміленку та до пам’ятного знаку зі світлинами Героїв Небесної Сотні на площі Героїв Майдану.

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