В Одесі відзначили День Гідності та Свободи
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 21 листопада. УНН. Сьогодні в Одесі відбулося покладання квітів до пам’ятника Тарасу Шевченку з нагоди Дня Гідності та Свободи. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Під звуки військового маршу відбулася урочиста хода, після якої учасники параду та одесити вшанували пам’ять тих, хто боровся за незалежність України.
“День Революції гідності — це перш за все можливість показати всьому світу, що Україна вільна від агресорів та здатна бути самостійною і незалежною”, — розповів Андрій Василюк, учасник Євромайдану.
Нагадаємо, сьогодні з нагоди Дня Гідності та Свободи у Кропивницькому відбулося покладання квітів до пам’ятної дошки Герою України Віктору Чміленку та до пам’ятного знаку зі світлинами Героїв Небесної Сотні на площі Героїв Майдану.