В Одесі відзначили День Гідності та Свободи

Під звуки військового маршу відбулася урочиста хода, після якої учасники параду та одесити вшанували пам’ять тих, хто боровся за незалежність України.

“День Революції гідності — це перш за все можливість показати всьому світу, що Україна вільна від агресорів та здатна бути самостійною і незалежною”, — розповів Андрій Василюк, учасник Євромайдану.

Нагадаємо, сьогодні з нагоди Дня Гідності та Свободи у Кропивницькому відбулося покладання квітів до пам’ятної дошки Герою України Віктору Чміленку та до пам’ятного знаку зі світлинами Героїв Небесної Сотні на площі Героїв Майдану.