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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны
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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

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В Одессе отметили День Достоинства и Свободы

Киев • УНН

 • 7075 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 21 ноября. УНН. Сегодня в Одессе состоялось возложение цветов к памятнику Тарасу Шевченко по случаю Дня Достоинства и Свободы. Об этом сообщает корреспондент УНН.

В Одессе отметили День Достоинства и Свободы

Под звуки военного марша состоялось торжественное шествие, после которого участники парада и одесситы почтили память тех, кто боролся за независимость Украины.

"День Революции достоинства - это прежде всего возможность показать всему миру, что Украина свободна от агрессоров и способна быть самостоятельной и независимой", - рассказал Андрей Василюк, участник Евромайдана.

Напомним, сегодня по случаю Дня Достоинства и Свободы в Кропивницком  состоялось возложение цветов к памятной доске Герою Украины Виктору Чмиленко и к памятному знаку с фотографиями Героев Небесной Сотни на площади Героев Майдана.

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