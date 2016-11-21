В Одессе отметили День Достоинства и Свободы

Под звуки военного марша состоялось торжественное шествие, после которого участники парада и одесситы почтили память тех, кто боролся за независимость Украины.

"День Революции достоинства - это прежде всего возможность показать всему миру, что Украина свободна от агрессоров и способна быть самостоятельной и независимой", - рассказал Андрей Василюк, участник Евромайдана.

Напомним, сегодня по случаю Дня Достоинства и Свободы в Кропивницком состоялось возложение цветов к памятной доске Герою Украины Виктору Чмиленко и к памятному знаку с фотографиями Героев Небесной Сотни на площади Героев Майдана.