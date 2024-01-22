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В Одесі від зупинки серця помер український актор і драматург Євген Хаїт

В Одесі від зупинки серця помер український актор і драматург Євген Хаїт

Київ • УНН

 • 25921 перегляди

В Одесі від зупинки серця помер український актор, сатирик і сценарист Євген Хаїт. Він був відомий своєю роботою в "Джентльмен-шоу" та проекті "Голі та смішні".

В Одесі у неділю вранці, 21 січня, помер український актор, сатирик і сценарист гумористичних шоу Євген Хаїт. Про це повідомили друзі та знайомі Євгена у соціальних мережах, передає УНН.

Деталі

Прощальна церемонія відбудеться 23 січня в Одеській кіностудії і триватиме з 12 до 14 години. Євгена Хаїта поховають на Таїровському цвинтарі.

Свої співчуття також висловив колега Євгена, український актор Олег Філімонов.

Сьогодні вранці помер наш друг, письменник-сатирик, драматург, поет, блогер, продюсер, людина, з якою ми дружили і працювали з 1986 року, Женя Хаїт. Зупинилося серце, хоча він ніколи не скаржився. Пишу і не до кінця розумію, що сталося. Женька – розумна, дуже ніжна і талановита людина. Чудові вірші, красиві та глибокі есеї в Instagram. Як же він любив життя! Він не вживав алкоголю і завжди заздрив мені, коли я пив коньяк в його присутності. Женька, друже, без тебе так самотньо і погано! Спочивай з миром!

написав Олег Філімонов

Євген Хаїт був учасником команди КВК Одеського державного університету, актором "Джентльмен-шоу" та сценаристом проєкту "Голі та смішні".

Помер відомий співак, народний артист України Віталій Білоножко09.01.24, 14:56 • 25413 переглядiв

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