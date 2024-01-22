В Одессе от остановки сердца умер украинский актер и драматург Евгений Хаит
Киев • УНН
В Одессе от остановки сердца умер украинский актер, сатирик и сценарист Евгений Хаит. Он был известен своей работой в "Джентльмен-шоу" и проекте "Голые и смешные".
В Одессе в воскресенье утром, 21 января, умер украинский актер, сатирик и сценарист юмористических шоу Евгений Хаит. Об этом сообщили друзья и знакомые Евгения в социальных сетях, передает УНН.
Детали
Прощальная церемония состоится 23 января в Одесской киностудии и продлится с 12 до 14 часов. Евгения Хаита похоронят на Таировском кладбище.
Свои соболезнования также выразил коллега Евгения, украинский актер Олег Филимонов.
Сегодня утром умер наш друг, писатель-сатирик, драматург, поэт, блогер, продюсер, человек, с которым мы дружили и работали с 1986 года, Женя Хаит. Остановилось сердце, хотя он никогда не жаловался. Пишу и не до конца понимаю, что произошло. Женька - умный, очень нежный и талантливый человек. Замечательные стихи, красивые и глубокие эссе в Instagram. Как же он любил жизнь! Он не употреблял алкоголь и всегда завидовал мне, когда я пил коньяк в его присутствии. Женька, друг, без тебя так одиноко и плохо! Покойся с миром!
Евгений Хаит был участником команды КВН Одесского государственного университета, актером "Джентльмен-шоу" и сценаристом проекта "Голые и смешные".
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В Одессе от остановки сердца умер украинский актер и драматург Евгений Хаит
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