В Одесі в результаті ДТП постраждали четверо осіб
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 25 червня. УНН. Правоохоронці встановлюють обставини ДТП в центрі Одеси. Про це повідомили у прес-службі ГУНП в Одеській області, передає УНН.
Попередньо, за показами свідків встановлено, що мотоцикліст з пасажиркою скоїли наїзд на хлопця, який перетинав дорогу по пішохідному переходу. В результаті зіткнення мотоцикл відкинуло на тротуар, де знаходилась літня жінка. Від удару вона також зазнала травм.
"Усіх чотирьох потерпілих з ушкодженнями різного ступеню тяжкості госпіталізовано",- зазначили в поліції.
Обставини ДТП встановлюються.
Нагадаємо, на залізничному переїзді у Харківській області зіткнулися електропоїзд і мотоцикл.