В Одесі в результаті ДТП постраждали четверо осіб

Попередньо, за показами свідків встановлено, що мотоцикліст з пасажиркою скоїли наїзд на хлопця, який перетинав дорогу по пішохідному переходу. В результаті зіткнення мотоцикл відкинуло на тротуар, де знаходилась літня жінка. Від удару вона також зазнала травм.

"Усіх чотирьох потерпілих з ушкодженнями різного ступеню тяжкості госпіталізовано",- зазначили в поліції.

Обставини ДТП встановлюються.

Нагадаємо, на залізничному переїзді у Харківській області зіткнулися електропоїзд і мотоцикл.