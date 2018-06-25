В Одессе в результате ДТП пострадали четыре человека
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 25 июня. УНН. Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП в центре Одессы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области, передает УНН.
Предварительно, по показаниям свидетелей установлено, что мотоциклист с пассажиркой совершили наезд на парня, который пересекал дорогу по пешеходному переходу. В результате столкновения мотоцикл отбросило на тротуар, где находилась пожилая женщина. От удара она также получила травмы.
"Все четверо пострадавших с повреждениями разной степени тяжести госпитализированы", - отметили в полиции.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Напомним, на железнодорожном переезде в Харьковской области столкнулись электропоезд и мотоцикл.