В Одесі учень бризнув в обличчя вчительки перцевим балончиком: поліція розслідує хуліганство
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. В Одесі учень 8-го класу у відповідь на зауваження вчительки розпорошив їй в обличчя вміст перцевого балончика. Поліція кваліфікувала інцидент як хуліганство, передає УНН із посиланням на ГУ НП в Одеській області.
Деталі
Попередньо встановлено, що під час уроку учень 8-го класу у відповідь на зауваження вчительки розпорошив їй в обличчя вміст перцевого балончика. Жінку доставили в лікарню з опіком роговиці очей, учнів класу евакуювали.
Додамо
Дії 15-річного хлопця кваліфікували за ч.1 ст.296 Кримінального кодексу України. Згідно з санкцією статті, за хуліганство передбачене покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п'яти років.
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Слідство триває.