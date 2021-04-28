В Одесі учень бризнув в обличчя вчительки перцевим балончиком: поліція розслідує хуліганство

Деталі

Попередньо встановлено, що під час уроку учень 8-го класу у відповідь на зауваження вчительки розпорошив їй в обличчя вміст перцевого балончика. Жінку доставили в лікарню з опіком роговиці очей, учнів класу евакуювали.

Додамо

Дії 15-річного хлопця кваліфікували за ч.1 ст.296 Кримінального кодексу України. Згідно з санкцією статті, за хуліганство передбачене покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п'яти років.

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Слідство триває.