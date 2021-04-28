В Одессе ученик брызнул в лицо учительницы перцовым баллончиком: полиция расследует хулиганство
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. В Одессе ученик 8-го класса в ответ на замечание учительницы распылил ей в лицо содержимое перцового баллончика. Полиция квалифицировала инцидент как хулиганство, передает УНН со ссылкой на ГУ НП в Одесской области.
Детали
Предварительно установлено, что во время урока ученик 8-го класса в ответ на замечание учительницы распылил ей в лицо содержимое перцового баллончика. Женщину доставили в больницу с ожогом роговицы глаз, учащихся класса эвакуировали.
Добавим
Действия 15-летнего парня квалифицировали по ч.1 ст.296 Уголовного кодекса Украины. Согласно санкции статьи, за хулиганство предусмотрено наказание в виде штрафа от одной тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет.
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Следствие продолжается.