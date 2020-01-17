В Одесі трьох осіб незаконно утримували в карцері СІЗО
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. В Одесі трьох осіб незаконно утримували в карцерних приміщеннях Одеського слідчого ізолятору. Наразі їх звільнили, оскільки працівники установи порушили порядок поміщення ув’язнених до спеціальних камер. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Одеської області.
"Заступник прокурора Одеської області Олександр Луняченко разом із відповідальними за напрямок співробітниками провів особистий прийом ув’язнених в Одеському слідчому ізоляторі. Під час візиту прийнято чотирьох в’язнів, а також з карцерних приміщень звільнено трьох незаконно утримуваних осіб. Так, працівниками установи допущено порушення порядку поміщення ув’язнених до спеціальних камер", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що за документами прокурорського реагування розпочато службове розслідування, а в’язнів негайно переведено до приміщень камерного типу.
Нагадаємо, бойовика "ДНР", який охороняв залишки збитого літака МН17, арештували на 60 діб.