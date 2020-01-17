В Одессе троих человек незаконно удерживали в карцере СИЗО
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. В Одессе троих человек незаконно удерживали в карцерных помещениях Одесского следственного изолятора. Сейчас их освободили, поскольку работники учреждения нарушили порядок помещения заключенных в специальные камеры. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Одесской области.
"Заместитель прокурора Одесской области Александр Луняченко вместе с ответственными за направление сотрудниками провел личный прием заключенных в Одесском следственном изоляторе. Во время визита принято четырех заключенных, а также с карцерных помещений освобождено троих незаконно удерживаемых лиц. Так, работниками учреждения допущено нарушение порядка помещения заключенных в специальные камеры", - говорится в сообщении.
Указано, что по документам прокурорского реагирования начато служебное расследование, а заключенные немедленно переведены в помещения камерного типа.
Напомним, боевика "ДНР", который охранял остатки сбитого самолета МН17, арестовали на 60 суток.