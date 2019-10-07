В Одесі шукають вибухівку у будівлі Приморського суду
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Одеські правоохоронці перевіряють інформацію про замінування будівлі суду. Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає УНН.
“Сьогодні о 15:39 до поліції надійшло анонімне повідомлення про загрозу вибуху в Приморському районному суді, що на вулиці Балківській”, — йдеться у повідомленні.
Вказано, що на місце події скерували слідчо-оперативну групу, експертів Вибухотехнічного управління, кінологів та працівників служби з надзвичайних ситуацій.
Нагадаємо, у Києві розшукали рецидивіста, який сім разів “мінував” Оболонський райсуд.