В Одессе ищут взрывчатку в здании Приморского суда
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. Одесские правоохранители проверяют информацию о заминировании здания суда. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП области, передает УНН.
"Сегодня в 15:39 в полицию поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в Приморском районном суде, на улице Балковской", - говорится в сообщении.
Указано, что на место происшествия направили следственно-оперативная группу, эксперты взрывотехнической управления, кинологов и работников службы по чрезвычайным ситуациям.
Напомним, в Киеве разыскали рецидивиста, который семь раз "минировал" Оболонский районный суд.