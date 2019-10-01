У Києві розшукали рецидивіста, який сім разів "мінував" Оболонський райсуд
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Столична прокуратура спільно з СБУ розкрила ряд завідомо неправдивих повідомлень про мінування Оболонського районного суду міста Києва. Про це УНН повідомили в пресслужбі Київської місцевої прокуратури.
“Установлено, що упродовж поточного року до правоохоронних органів столиці надійшло сім неправдивих повідомлень про замінування Оболонського районного суду міста Києва, за наслідками яких було зірвано більш ніж 100 судових засідань”, — йдеться у повідомленні.
Зловмисником виявився неодноразово судимий квартирний крадій, відносно якого Оболонським районним судом міста Києва проводиться розгляд обвинувального акту і таким чином він намагався відтягнути призначення покарання. Правоохоронці повідомили, що згідно даних судової фоноскопічної експертизи вже доведено 4 неправдивих повідомлення про замінування саме цією людиною. Підозрюваному повідомлено про вчинення ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 259 КК України.
Зловмисник перебуває під вартою. Досудове розслідування триває.
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