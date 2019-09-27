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У Запоріжжі евакуювали людей через "мінування" аеропорту та готелю

Київ • УНН

 • 9749 перегляди

КИЇВ. 27 вересня. УНН. На електронну пошту поліції Запорізької області надійшов лист про замінування аеропорту та одного з готелів Запоріжжя. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.

У Запоріжжі евакуювали людей через "мінування" аеропорту та готелю

"27 вересня, близько 8:20, на електронну пошту ГУНП в Запорізькій області надійшов лист із повідомленням про замінування аеропорту в Шевченківському районі та одного з готелів у Вознесенівському районі Запоріжжя", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці провели евакуацію громадян, а працівники вибухотехнічної та кінологічної служб наразі проводять огляд місця події.

Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ознаками ч.1 ст.259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у зв'язку із повідомленням про мінування приміщення Шевченківського районного суду в місті Київ евакуюють працівників та відвідувачів суду.

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