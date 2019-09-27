У Києві з суду евакуюють людей через загрозу вибуху
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. У зв'язку із повідомленням про мінування приміщення Шевченківського районного суду в місті Київ евакуюють працівників та відвідувачів суду. Про це Шевченківський районний суд міста Києва повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"У зв'язку із повідомленням про замінування приміщення суду наразі у Шевченківському районному суді міста Києва проводиться евакуація працівників та відвідувачів суду. Про відновлення роботи суду буде повідомлено додатково", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН раніше, у Києві перевіряють інформацію про мінування аеропорту "Жуляни" та готелю "Hilton".