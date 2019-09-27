В Киеве из суда эвакуируют людей из-за угрозы взрыва

"В связи с сообщением о заминировании здания суда на данный момент в Шевченковском районном суде города Киева проводится эвакуация работников и посетителей суда. О возобновлении работы суда будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН ранее, в Киеве проверяют информацию о минировании аэропорта "Жуляны" и гостиницы "Hilton".