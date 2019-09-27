У Києві перевіряють інформацію про мінування аеропорту "Жуляни" та готелю "Hilton"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. До столичної поліції поступило повідомлення про мінування низки об’єктів, серед них: аеропорт “Жуляни” та готель “Hilton”. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікацій ГУ НП у Києві.
“Так, було повідомлення — зараз перевіряють... Є підтвердження про ці два об’єкти: “Жуляни” і “Hilton”.
Наразі стало відомо, що повідомлення поступили тільки про ці два об’єкти — “ніяких інших нема — тільки ці два”.
Як повідомляв УНН раніше, що поліція перевіряє інформацію про замінування аеропорту у Львові та школи у Дніпрі.