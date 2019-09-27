П’ятикласник "замінував" дніпровську школу
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. У Дніпрі п’ятикласник повідомив про замінування школи. Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає УНН.
"26 вересня близько 14:00 на лінію "102" надійшов виклик про замінування класу інформатики однієї із шкіл міста Дніпро. Крім цього, дитячий голос додав, що за 5 тис. гривень він забере динаміт", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що з навчального закладу евакуювали понад 700 учнів та вчителів, після чого працівники вибухотехнічної служби обстежили будівлю. У результаті жодних вибухових або небезпечних пристроїв виявлено не було.
"В ході подальших заходів працівники Новокодацького відділення поліції встановили, що про замінування школи повідомив учень 5-го класу. З якою метою телефонував до поліції, хлопець пояснити не зміг. Поліцейські вилучили мобільний телефон та сім-картку як речовий доказ", - повідомили у відділі комунікації.
На батьків 10-річної дитини було складено адміністративний протокол за ст. 184 КУпАП (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей).
Нагадаємо, УНН повідомляв, що у Києві третьокласниця "замінувала" міст Метро.