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Пятиклассник "заминировал" днепровскую школу

Киев • УНН

 • 9759 просмотра

КИЕВ. 27 сентября. УНН. В Днепре пятиклассник сообщил о заминировании школы. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП области, передает УНН.

Пятиклассник "заминировал" днепровскую школу

"26 сентября около 14:00 на линию "102" поступил вызов о минировании класса информатики одной из школ города Днепр. Кроме этого, детский голос добавил, что за 5 тыс. гривен он заберет динамит", - говорится в сообщении.

Указано, что из учебного заведения эвакуировали более 700 учеников и учителей, после чего работники взрывотехнической службы обследовали здание. В результате никаких взрывчатых или опасных устройств обнаружено не было.

"В ходе дальнейших мероприятий сотрудники Новокодацького отделения полиции установили, что о заминировании школы сообщил ученик 5-го класса. С какой целью звонил в полицию, парень объяснить не смог. Полицейские изъяли мобильный телефон и сим-карту в качестве вещественного доказательства", - сообщили в отделе коммуникации.

На родителей 10-летнего ребенка был составлен административный протокол по ст. 184 КУоАП (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей).

Напомним, УНН сообщал, что в Киеве третьеклашка "заминировала" мост Метро.

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