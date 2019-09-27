Пятиклассник "заминировал" днепровскую школу
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. В Днепре пятиклассник сообщил о заминировании школы. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП области, передает УНН.
"26 сентября около 14:00 на линию "102" поступил вызов о минировании класса информатики одной из школ города Днепр. Кроме этого, детский голос добавил, что за 5 тыс. гривен он заберет динамит", - говорится в сообщении.
Указано, что из учебного заведения эвакуировали более 700 учеников и учителей, после чего работники взрывотехнической службы обследовали здание. В результате никаких взрывчатых или опасных устройств обнаружено не было.
"В ходе дальнейших мероприятий сотрудники Новокодацького отделения полиции установили, что о заминировании школы сообщил ученик 5-го класса. С какой целью звонил в полицию, парень объяснить не смог. Полицейские изъяли мобильный телефон и сим-карту в качестве вещественного доказательства", - сообщили в отделе коммуникации.
На родителей 10-летнего ребенка был составлен административный протокол по ст. 184 КУоАП (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей).
Напомним, УНН сообщал, что в Киеве третьеклашка "заминировала" мост Метро.