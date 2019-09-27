Поліція перевіряє інформацію про замінування аеропорту у Львові
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. На електронну адресу Головного управління Національної поліції у Львівській області надійшло повідомлення про замінування Міжнародного аеропорту “Львів” ім. Данила Галицького. Про це УНН повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.
Як повідомили у відомстві, за вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група, експерти-вибухотехніки, кінологи і фахівці інших служб. Наразі вони обстежують будівлю аеропорту і прилеглу територію.
Також поліцейські почали пошук аноніма, проти якого можуть відкрити кримінальну провадження.
Нагадаємо, до поліції Харкова надійшло повідомлення про замінування одного з гуртожитків вищого навчального закладу.