Полиция проверяет информацию о заминировании аэропорта во Львове
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. На электронный адрес Главного управления Национальной полиции во Львовской области поступило сообщение о заминировании Международного аэропорта “Львов” им. Даниила Галицкого. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации полиции во Львовской области.
Как сообщили в ведомстве, по указанному адресу выехала следственно-оперативная группа, эксперты-взрывотехники, кинологи и специалисты других служб. Сейчас они обследуют здание аэропорта и прилегающую территорию.
Также полицейские начали поиск анонима, против которого могут открыть уголовное производство.
Напомним, в полицию Харькова поступило сообщение о заминировании одного из общежитий вуза.