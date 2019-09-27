У Харкові невідомий замінував гуртожиток
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. До поліції Харкова надійшло повідомлення про замінування одного з гуртожитків вищого навчального закладу. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Харківській області.
"Повідомлення про закладення вибухівки в будівлі одного з гуртожитків вищого навчального закладу Харкова надійшло до поліції 27 вересня. За адресами виїхали слідчо-оперативні групи та фахівці вибухотехнічного управління ГУНП в Харківській області", - сказано у повідомленні.
Наразі триває огляд приміщень та прилеглої території.
Нагадаємо, у Києві школярка повідомила про замінування мосту Метро.