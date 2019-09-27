У Харкові невідомий замінував гуртожиток

"Повідомлення про закладення вибухівки в будівлі одного з гуртожитків вищого навчального закладу Харкова надійшло до поліції 27 вересня. За адресами виїхали слідчо-оперативні групи та фахівці вибухотехнічного управління ГУНП в Харківській області", - сказано у повідомленні.

Наразі триває огляд приміщень та прилеглої території.

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