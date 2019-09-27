В Харькове неизвестный заминировал общежитие

"Сообщение о закладке взрывчатки в здании одного из общежитий вуза Харькова поступило в полицию 27 сентября. По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области", - говорится в сообщении.

В настоящее время продолжается осмотр помещений и прилегающей территории.

Напомним, в Киеве школьница сообщила о заминировании моста Метро.