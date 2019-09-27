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В Киеве проверяют информацию о минировании аэропорта "Жуляны" и гостиницы "Hilton"

Киев • УНН

 • 10888 просмотра

КИЕВ. 27 сентября. УНН. К столичной полиции поступило сообщение о минировании ряда объектов, среди них: аэропорт “Жуляны” и отель “Hilton”. Об этом корреспонденту сообщили УНН в отделе коммуникаций ГУ ЧП в Киеве.

В Киеве проверяют информацию о минировании аэропорта "Жуляны" и гостиницы "Hilton"

“Да, было сообщение — сейчас проверяют... Есть подтверждение об этих двух объектах:” Жуляны" и “Hilton”.

Сейчас стало известно, что сообщение поступило только об этих два объекта — “никаких других нет, — только эти два”.

Как сообщал УНН ранее, что полиция проверяет информацию о заминировании аэропорта во Львове и школы в Днепре.

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