В Киеве проверяют информацию о минировании аэропорта "Жуляны" и гостиницы "Hilton"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. К столичной полиции поступило сообщение о минировании ряда объектов, среди них: аэропорт “Жуляны” и отель “Hilton”. Об этом корреспонденту сообщили УНН в отделе коммуникаций ГУ ЧП в Киеве.
“Да, было сообщение — сейчас проверяют... Есть подтверждение об этих двух объектах:” Жуляны" и “Hilton”.
Сейчас стало известно, что сообщение поступило только об этих два объекта — “никаких других нет, — только эти два”.
Как сообщал УНН ранее, что полиция проверяет информацию о заминировании аэропорта во Львове и школы в Днепре.