В Запорожье эвакуировали людей из-за "минирования" аэропорта и гостиницы
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. На электронную почту полиции Запорожской области поступило письмо о заминировании аэропорта и одной из гостиниц Запорожья. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
"27 сентября, около 8:20, на электронную почту ГУНП в Запорожской области поступило письмо с сообщением о заминировании аэропорта в Шевченковском районе и одного из отелей в Вознесеновском районе Запорожья", - говорится в сообщении.
Правоохранители провели эвакуацию граждан, а работники взрывотехнической и кинологической служб сейчас проводят осмотр места происшествия.
В настоящее время решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам ч.1 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в связи с сообщением о минировании помещения Шевченковского районного суда в городе Киев эвакуируют работников и посетителей суда.