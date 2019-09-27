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В Запорожье эвакуировали людей из-за "минирования" аэропорта и гостиницы

Киев • УНН

 • 9749 просмотра

КИЕВ. 27 сентября. УНН. На электронную почту полиции Запорожской области поступило письмо о заминировании аэропорта и одной из гостиниц Запорожья. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

В Запорожье эвакуировали людей из-за "минирования" аэропорта и гостиницы

"27 сентября, около 8:20, на электронную почту ГУНП в Запорожской области поступило письмо с сообщением о заминировании аэропорта в Шевченковском районе и одного из отелей в Вознесеновском районе Запорожья", - говорится в сообщении.

Правоохранители провели эвакуацию граждан, а работники взрывотехнической и кинологической служб сейчас проводят осмотр места происшествия.

В настоящее время решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам ч.1 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в связи с сообщением о минировании помещения Шевченковского районного суда в городе Киев эвакуируют работников и посетителей суда.

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