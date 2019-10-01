В Киеве разыскали рецидивиста, который семь раз "минировал" Оболонский райсуд

"Установлено, что в течение года в правоохранительные органі столицы поступило семь ложных сообщений о заминировании Оболонского районного суда города Киева, по причине которых было сорвано более чем 100 судебных заседаний“,- говорится в сообщении.

Злоумышленником оказался неоднократно судимый квартирный вор, в отношении которого Оболонским районным судом города Киева рассмотривается обвинительный акт и таким образом он пытался оттянуть наказания. Правоохранители сообщили, что по данным судебной фоноскопической экспертизы уже доказано 4 ложных сообщения о заминировании именно этим человеком. Подозреваемому сообщено о совершении им уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 259 УК Украины.

Злоумышленник находится под стражей. Досудебное расследование продолжается.

Напоминаем, в Запорожье эвакуировали людей из-за “минирование” аэропорта и гостиницы.