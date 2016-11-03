В Одесі рятують від М.Саакашвілі історичний центр міста - ЗМІ

Результативність обговорення цієї проблеми в облдержадмністрації можна назвати нульовою. Втім, як і всі інші проблеми, які не вирішені на обласному рівні, а лише підкріплені гучними заявами Михайла Саакашвілі. Цей персонаж швидше піклується про власний піар, а не про одеситів і жителів області. Іншого від "гастролера" очікувати, напевно, немає сенсу. Адже будь-який тимчасовий правитель завжди годує тільки обіцянками. У випадку з Михайлом Саакашвілі спостерігається ще і патологічна пристрасть до звинувачень інших у всіх смертних гріхах.

"Поки ми зараз розмовляємо, за ці хвилини держчиновники крадуть мільйони", - такою фразою зазвичай підкріплює свої популістські заяви глава Одеської ОДА. При цьому він замовчує про власні проекти, заявами про які Саакашвілі одурманив Одеську область. У довгобуд перетворилася реконструкція будівлі Морського вокзалу, Одеська митниця ледве-ледве зводить кінці з кінцями при виконанні плану, дорога Одеса-Рені, як була "убитої", так і залишається. Ну, а розпіарений Михайлом Саакашвілі "Будиночок" для експрес-одружень біля будівлі облггосадміністраціі, швидше за все, спіткає та ж доля, що і Центр адмінпослуг, яким так пишався горе-губернатор.

Ось і проблема архітектурної та історичної спадщини Одеси стала для Саакашвілі ще одним піар інструментом. Нарада на цю тему перетворилося в чергове шоу одного актора. Примітно, що це шоу не викликало особливого інтересу у ЗМІ, але навіть нечисленні відеокамери губернатор-популіст використовував, як то кажуть, "на повну котушку". Знову прозвучала критика всіх і вся навколо: він звинувачував, попереджав і погрожував розправою.

Подальший план дій обласної державної адміністрації щодо збереження пам'яток архітектури в Одесі поки неясний. Оскільки ніяких завдань в цьому напрямку, на жаль, так і не було позначено.

Ряд незручних для піаркомпаній Міхалі Саакашвілі об'єктів, так і залишилися "за кадром". Чи не обговорювалися на нараді об'єкти культурної спадщини, збереження яких є прямим завданням облдержадміністрації. Йдеться про об'єкти, розташовані на території області, куди не сильно-то й зазовешь центральні ЗМІ, оскільки вже нікому не цікаво вислуховувати обвинувальні промови губернатора без персональної відповідальності за власні обіцянки і дії. А без камер для Саакашвілі не цікаво робити будь-які рухи тіла.

Уваги облдержадміністрації вимагає, наприклад, садиба Панкеєва в Василівці споруди 1854 року, яка з початку ХХ століття не знала капітального ремонту. Сьогодні садиба викуплена, але ніяких робіт власниками не проводиться. Хоча за оцінками експертів, при такому бездіяльності через 2-3 роки відновлювати вже буде нічого.

Така ж доля, мабуть, чекає костел Успіння Пресвятої Діви Марії в смт. Лиманське (споруди 1901 роки), розташований там же костел Пресвятої Трійці (споруди 1892 року), а також католицький храм Різдва Пресвятої Діви Марії в с. Кам'янка (побудований в 1850-му році), який сьогодні є моторошні руїни з загрожує обрушитися аркою.

На відміну від облдержадміністрації в Одеській мерії до питання збереження культурної спадщини підійшли фундаментально. В Одесі розробляють міську цільову програму на 2017-2022 роки.

"Завдання цієї програми - збереження та відновлення історичної частини міста, в яку входить ряд унікальних будівель і пам'ятників архітектури. Група, яка працює над цим, стурбована не тільки відновленням історичної спадщини Одеси, але і формуванням комфортного міського середовища. Сьогодні члени робочої групи, в яку увійшли, як міські чиновники і депутати, так і громадські працівники, виробили єдину концепцію роботи над програмою, яка дозволить не тільки зберегти, а й примножити архітектурний і культурний потенціал Одеси, яким вона славиться у всьому світі ", - зазначив віце-мер В'ячеслав Шандрик.