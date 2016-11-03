В Одессе спасают от М.Саакашвили исторический центр города - СМИ

Результативность обсуждения этой проблемы в облгосадмнистрации можно назвать нулевой. Впрочем, как и все остальные проблемы, которые не решены на областном уровне, а лишь подкреплены громкими заявлениями Михаила Саакашвили. Этот персонаж скорее заботится о собственном пиаре, а не об одесситах и жителях области. Иного от "гастролера" ожидать, наверное, нет смысла. Ведь любой временщик всегда кормит только обещаниями. В случае с Михаилом Саакашвили наблюдается еще и патологическая страсть к обвинениям других во всех смертных грехах.

"Пока мы сейчас разговариваем, за эти минуты госчиновники крадут миллионы", - такой фразой обычно подкрепляет свои популистские заявления глава Одесской ОГА. При этом он умалчивает о собственных проектах, заявлениями о которых Саакашвили одурманил Одесскую область. В долгострой превратилась реконструкция здания Морвокзала, Одесская таможня еле-еле сводит концы с концами при выполнении плана, дорога Одесса-Рени, как была "убитой", так и остается. Ну, а распиаренный Михаилом Саакашвили "Домик" для экспресс-бракосочетаний возле здания облггосадминистрации, скорее всего, постигнет та же участь, что и Центр Админуслуг, которым так кичился горе-губернатор.

Вот и проблема архитектурного и исторического наследия Одессы стала для Саакашвили еще одним пиар инструментом. Совещание на эту тему превратилось в очередное шоу одного актера. Примечательно, что это шоу не вызвало особого интереса у СМИ, но даже немногочисленные видеокамеры губернатор-популист использовал, как говорится, "на полную катушку". Снова прозвучала критика всех и вся вокруг: он обвинял, предупреждал и грозил расправой.

Дальнейший план действий областной государственной администрации в отношении сохранения памятников архитектуры в Одессе пока неясен. Поскольку никаких задач в этом направлении, к сожалению, так и не было обозначено.

Ряд неудобных для пиаркомпаний Михали Саакашвили объектов, так и остались "за кадром". Не обсуждались на совещании объекты культурного наследия, сохранение которых является прямой задачей облгосадминистрации. Речь идет об объектах, расположенных на территории области, куда не сильно-то и зазовешь центральные СМИ, поскольку уже никому не интересно выслушивать обвинительные речи губернатора без персональной ответственности за собственные обещания и действия. А без камер для Саакашвили не интересно делать какие-либо телодвижения.

Внимания облгосадминистрации требует, например, усадьба Панкеева в Васильевке постройки 1854 года, которая с начала ХХ века не знала капитального ремонта. Сегодня усадьба выкуплена, но никаких работ владельцами не проводится. Хотя по оценкам экспертов, при таком бездействии через 2-3 года восстанавливать уже будет нечего.

Такая же судьба, по-видимому, ожидает костел Успения Пресвятой Девы Марии в пгт. Лиманское (постройки 1901 года), расположенный там же костел Пресвятой Троицы (постройки 1892 года), а также католический храм Рождества Пресвятой Девы Марии в с. Каменка (построен в 1850-м году), который сегодня представляет собой жуткие руины с грозящей обрушиться аркой.

В отличие от облгосадминистрации в Одесской мэрии к вопросу сохранения культурного наследия подошли фундаментально. В Одессе разрабатывают городскую целевую программу на 2017-2022 годы.

"Задача этой программы - сохранение и восстановление исторической части города, в которую входит ряд уникальных зданий и памятников архитектуры. Группа, работающая над этим, озабочена не только восстановлением исторического наследия Одессы, но и формированием комфортной городской среды. Сегодня члены рабочей группы, в которую вошли, как городские чиновники и депутаты, так и общественники, выработали единую концепцию работы над программой, которая позволит не только сохранить , но и приумножить архитектурный и культурный потенциал Одессы, которым она славится во всем мире", - отметил вице-мэр Вячеслав Шандрык.