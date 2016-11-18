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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
19:23 • 15168 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

18:52 • 30377 перегляди

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2 квітня, 10:44 • 197061 перегляди

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2 квітня, 07:07 • 196670 перегляди

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В Одесі продовжилось судове засідання у справі 2 травня

В Одесі продовжилось судове засідання у справі 2 травня

Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 18 листопада. УНН. Сьогодні після денної перерви розпочалося засідання у справі 2 травня в Одесі, передає кореспондент УНН.

Однак на початку судового засідання адвокат підсудних заявив чергове клопотання про відвід суді Олексія Старикова через упередженість до підсудних

Нагадаємо, вчора стало відомо, що замість судді Сергія Журика, який пішов на лікарняний, справу тимчасово буде розглядати суддя Олексій Стариков. Адвокат Іван Прилепський вважає, що суддя О. Стариков упереджений, оскільки також бере участь і у розгляді справи, в якій один зі свідків у справі 2 травня є обвинуваченим. Судді оголосили про перерву на 1 годину та пішли до нарадчоі кімнати.

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