В Одесі продовжилось судове засідання у справі 2 травня

Однак на початку судового засідання адвокат підсудних заявив чергове клопотання про відвід суді Олексія Старикова через упередженість до підсудних



Нагадаємо, вчора стало відомо, що замість судді Сергія Журика, який пішов на лікарняний, справу тимчасово буде розглядати суддя Олексій Стариков. Адвокат Іван Прилепський вважає, що суддя О. Стариков упереджений, оскільки також бере участь і у розгляді справи, в якій один зі свідків у справі 2 травня є обвинуваченим. Судді оголосили про перерву на 1 годину та пішли до нарадчоі кімнати.