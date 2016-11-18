В Одессе продолжилось судебное заседание по делу 2 мая

В начале судебного заседания адвокат подсудимых заявил очередное ходатайство об отводе судьи Алексея Старикова из-за предвзятости к подсудимым



Напомним, вчера стало известно, что вместо судьи Сергея Журика, который ушел на больничный, дело временно будет рассматривать судья Алексей Стариков. Адвокат Иван Прилепский считает, что судья А.Стариков имеет предвзятое отношение, поскольку участвует в рассмотрении дела, в котором один из свидетелей по делу 2 мая является обвиняемым. Судьи объявили о перерыве на 1 час и пошли в совещательную комнату.