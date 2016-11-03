В Одесі перевіряють інформацію про замінування Господарського суду
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. В Одесі правоохоронці перевіряють анонімне повідомлення про замінування Господарського суду. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Одеської області.
Сьогодні, о 15:15 на лінію “102” від невідомого надійшло телефонне повідомлення, що Господарський суд Одеської області заміновано.
Наразі на місці працюють працівники поліції, рятувальники, працівники вибухо-технічного відділу та кінологи, які перевіряють будівлю та прилеглу до неї територію на наявність вибухонебезпечних речовин.