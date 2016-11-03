В Одессе проверяют информацию о заминировании Хозяйственного суда

Сегодня, в 15:15 на линию "102" от неизвестного поступило телефонное сообщение, что Хозяйственный суд Одесской области заминирован.

Сейчас на месте работают сотрудники полиции, спасатели, работники взрыво-технического отдела и кинологи, которые проверяют здание и прилегающую к ней территорию на наличие взрывоопасных веществ.