В Одесі двоє дівчат втекли з інтернату
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. В Одесі розшукуються малолітні вихованки дитячого центру Лазаренки Віолета та Віталіна. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в Одеській області.
"Київським відділом поліції в місті Одесі розшукуються Лазаренко Віолета, 2009 року народження, та Лазаренко Віталіна, 2011 року народження. Сестри 23 листопада втекли з дитячого закладу, місце їх знаходження наразі невідоме", - йдеться в повідомленні.
Прикмети Віталіни: худорлява, волосся русяве довге, очі карі.
Прикмети Віолети: худорлява, волосся чорне довге, очі карі.
Нагадаємо, у Київскій області розшукують двох малолітніх хлопців, які втекли з будинку сімейного типу.