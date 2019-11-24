В Одессе двое девочек сбежали из интерната
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. В Одессе разыскиваются малолетние воспитанницы детского центра Лазаренко Виолетта и Виталина. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.
"Киевским отделом полиции в городе Одессе разыскиваются Лазаренко Виолетта, 2009 года рождения, и Лазаренко Виталина 2011 года. Сестры 23 ноября сбежали из детского учреждения, место их нахождения пока неизвестно", - говорится в сообщении.
Приметы Виталины: худощавая, волосы русые длинные, глаза карие.
Приметы Виолетты: худощавая, волосы черные длинные, глаза карие.
Напомним, в Киевском области разыскивают двух малолетних ребят, которые убежали из дома семейного типа.