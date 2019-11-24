В Одессе двое девочек сбежали из интерната

"Киевским отделом полиции в городе Одессе разыскиваются Лазаренко Виолетта, 2009 года рождения, и Лазаренко Виталина 2011 года. Сестры 23 ноября сбежали из детского учреждения, место их нахождения пока неизвестно", - говорится в сообщении.

Приметы Виталины: худощавая, волосы русые длинные, глаза карие.

Приметы Виолетты: худощавая, волосы черные длинные, глаза карие.

Напомним, в Киевском области разыскивают двух малолетних ребят, которые убежали из дома семейного типа.