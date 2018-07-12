В Одесі анонім "замінував" один із судів
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 12 липня. УНН. Працівники поліції перевіряли інформацію про замінування Малиновського районного суду в Одесі. Про це повідомили у прес-службі ГУНП в Одеській області, передає УНН.
Так, на лінію "102" надійшло анонімне повідомлення про те, що Малиновський районний суд м. Одеса замінований.
"На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції, кінологи з собаками та працівники Вибухотехнічного управління ГУНП", - зазначили в поліції.
У ході перевірки правоохоронці не виявили вибухонебезпечних речовин чи пристроїв.
"Перевірку Малиновського районного суду в м. Одеса завершено. Вибухонебезпечних речовин чи пристроїв не виявлено. Роботу суду поновлено", - повідомили у ГУНП.
Нагадаємо, поліція перевіряла дві школи у Дніпрі через інформацію про замінування. Згодом виявилося, що про вибухівку повідомив 9-річний хлопчик, який у такий спосіб вирішив пожартувати.