В Одессе аноним "заминировал" один из судов
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 12 июля. УНН. Работники полиции проверяли информацию о минировании Малиновского районного суда в Одессе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области, передает УНН.
Так, на линию "102" поступило анонимное сообщение о том, что Малиновский районный суд г. Одесса заминирован.
"На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции, кинологи с собаками и работники взрывотехнического управления ГУНП", - отметили в полиции.
В ходе проверки правоохранители не обнаружили взрывоопасных веществ или устройств.
"Проверка Малиновского районного суда в г. Одесса завершено. Взрывоопасные вещества или устройства не были обнаружены. Работа суда восстановлена", - сообщили в ГУНП.
Напомним, полиция проверяла две школы в Днепре из-за информации о минировании. Впоследствии оказалось, что о взрывчатке сообщил 9-летний мальчик, который таким образом решил пошутить.