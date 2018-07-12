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В Одессе аноним "заминировал" один из судов

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ОДЕССА-КИЕВ. 12 июля. УНН. Работники полиции проверяли информацию о минировании Малиновского районного суда в Одессе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области, передает УНН.

Так, на линию "102" поступило анонимное сообщение о том, что Малиновский районный суд г. Одесса заминирован.

"На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции, кинологи с собаками и работники взрывотехнического управления ГУНП", - отметили в полиции.

В ходе проверки правоохранители не обнаружили взрывоопасных веществ или устройств.

"Проверка Малиновского районного суда в г. Одесса завершено. Взрывоопасные вещества или устройства не были обнаружены. Работа суда восстановлена", - сообщили в ГУНП.

Напомним, полиция проверяла две школы в Днепре из-за информации о минировании. Впоследствии оказалось, что о взрывчатке сообщил 9-летний мальчик, который таким образом решил пошутить.

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