В ОБСЄ дали оцінку вбивству росією української журналістки Вікторії Рощиної

Представник Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) з питань свободи ЗМІ Ян Брату засудив жорстоке поводження та вбивство росією української журналістки Вікторії Рощиної. Про це йдеться у його дописі в соцмережі Х, повідомляє УНН.

За словами Брату, він "вражений фактами, виявленими в ході розслідування коаліції 45 міжнародних журналістів щодо тортур і жорстокого поводження з Рощиною, яка померла під час незаконного утримання без пред'явлення офіційних звинувачень у росії. Він підкреслив, що таке нелюдське поводження є порушенням міжнародного права, зокрема статей 7 і 9 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права та Конвенції ООН проти катувань.

Крім того, журналісти, які висвітлюють конфлікти, мають статус цивільних осіб відповідно до міжнародного гуманітарного права, і катування та жорстоке поводження з ними, а також незаконне утримання під вартою є явним порушенням Женевських конвенцій