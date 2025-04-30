В ОБСЄ дали оцінку вбивству росією української журналістки Вікторії Рощиної
Київ • УНН
Представник ОБСЄ Ян Брату засудив тортури та вбивство української журналістки Вікторії Рощиної російською федерацією. Він наголосив, що це є порушенням міжнародного права.
Представник Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) з питань свободи ЗМІ Ян Брату засудив жорстоке поводження та вбивство росією української журналістки Вікторії Рощиної. Про це йдеться у його дописі в соцмережі Х, повідомляє УНН.
Деталі
За словами Брату, він "вражений фактами, виявленими в ході розслідування коаліції 45 міжнародних журналістів щодо тортур і жорстокого поводження з Рощиною, яка померла під час незаконного утримання без пред'явлення офіційних звинувачень у росії. Він підкреслив, що таке нелюдське поводження є порушенням міжнародного права, зокрема статей 7 і 9 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права та Конвенції ООН проти катувань.
Крім того, журналісти, які висвітлюють конфлікти, мають статус цивільних осіб відповідно до міжнародного гуманітарного права, і катування та жорстоке поводження з ними, а також незаконне утримання під вартою є явним порушенням Женевських конвенцій
Він засудив ці серйозні порушення з боку рф та закликав до повного дотримання міжнародних правових зобов'язань.
Нагадаємо
Речниця Європейської комсії Анітта Гіппер заявила, що росія продовжує демонструвати свою жорстокість щодо українців, про що свідчить вбивство української журналістки Вікторії Рощиної.
У розслідуванні паризької редакції Forbidden Stories зазначили, що тіло закатованої росіянами української журналістки Вікторії Рощиної, яке повернули до України у лютому цього року, було без деяких внутрішніх органів.
Україна вимагає реакції світу на вбивство журналістки Рощиної: у МЗС відреагували на шокуюче розслідування Forbidden Stories29.04.25, 20:42 • 10498 переглядiв