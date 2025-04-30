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В ОБСЕ дали оценку убийству россией украинской журналистки Виктории Рощиной

Киев • УНН

 • 1354 просмотра

Представитель ОБСЕ Ян Брату осудил пытки и убийство украинской журналистки Виктории Рощиной российской федерацией. Он подчеркнул, что это является нарушением международного права.

В ОБСЕ дали оценку убийству россией украинской журналистки Виктории Рощиной

Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Ян Брату осудил жестокое обращение и убийство россией украинской журналистки Виктории Рощиной. Об этом говорится в его сообщении в соцсети Х, сообщает УНН.

Детали

По словам Брату, он "поражен фактами, выявленными в ходе расследования коалиции 45 международных журналистов относительно пыток и жестокого обращения с Рощиной, которая умерла во время незаконного содержания без предъявления официальных обвинений в россии. Он подчеркнул, что такое бесчеловечное обращение является нарушением международного права, в частности статей 7 и 9 Международного пакта о гражданских и политических правах и Конвенции ООН против пыток. 

Кроме того, журналисты, освещающие конфликты, имеют статус гражданских лиц в соответствии с международным гуманитарным правом, и пытки и жестокое обращение с ними, а также незаконное содержание под стражей является явным нарушением Женевских конвенций

- отметил Брату.

Он осудил эти серьезные нарушения со стороны рф и призвал к полному соблюдению международных правовых обязательств.

Напомним

Пресс-секретарь Европейской комиссии Анитта Гиппер заявила, что россия продолжает демонстрировать свою жестокость по отношению к украинцам, о чем свидетельствует убийство украинской журналистки Виктории Рощиной.

В расследовании парижской редакции Forbidden Stories отметили, что тело замученной россиянами украинской журналистки Виктории Рощиной, которое вернули в Украину в феврале этого года, было без некоторых внутренних органов.

Украина требует реакции мира на убийство журналистки Рощиной: в МИД отреагировали на шокирующее расследование Forbidden Stories29.04.25, 20:42 • 10494 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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