В ОАСК відреагували на рішення Зеленського щодо ліквідації

Деталі

ОАСК продовжує свою роботу у штатному режимі, адже наразі в провадженні суду перебуває майже 45 тис. справ і матеріалів.

Цитата

“Це справи, які стосуються кожного українця — нарахування пенсій та інших соціальних виплат, оскарження рішень податкових органів чи розпоряджень Уряду про об’єднання територіальних громад, оскарження рівня прожиткового мінімуму чи змін до правил реєстрації місця проживання. Головною причиною, чому діяльність Окружного адміністративного суду міста Києва в новинах висвітлювалась негативно та критикувалась посадовими особами, було і залишається те, що в ОАСК є особливі повноваження, а саме — розгляд справ щодо центральних органів виконавчої влади. Звертаємо увагу, що вказані повноваження не судді Окружного адміністративного суду міста Києва делегували собі, а саме законодавець їх вказав серед повноважень”, — інформують у пресслужбі ОАСК.

Наразі текст проекту закону про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва не відомий.

Нагадаємо

У Верховній Раді зареєстровано Президентський законопроект № 5369 про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва та утворення Київського міського окружного адміністративного суду. Ініціатором законопроекту є Зеленський. Він визначив документ як невідкладний.

Зазначається, що проект Закону про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва та утворення Київського міського окружного адміністративного суду одержано Верховною Радою та передано на розгляд керівництву.