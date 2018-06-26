В НПУ повідомили деталі обшуків у "футбольній справі"

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Київ • УНН

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КИЇВ. 26 червня. УНН. Національна поліція України проводить обшуки у справах договірних матчів в 11 регіонах України. Про це повідомляє прес-службу НПУ, передає УНН.

Зазначається, що на сьогодні поліція здійснює 30 обшуків одночасно у Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській, Сумській, Львівській, Харківській, Миколаївській та Чернігівській областях.

“Слідчі дії здійснюються в організаторів договірних матчів, колишніх та діючих футболістів, а також інших осіб, задіяних у злочинних схемах”, — уточнили в НПУ.

Також, за даними правоохоронців, досудове розслідування проводиться за ч.4 ст.368-3 (підкуп особи, яка надає публічні послуги — ред.) та ч.1 ст.369-3 (протиправний вплив на результати офіційних спортивних змагань — ред.) ККУ. Обшуки тривають.

Нагадаємо, за словами заступника першого заступника голови комітету ВРУ з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності М.Паламарчука, розслідування договірних матчів в Україні може вийти на міжнародну арену.

“ФФУ в особі Павелка якраз клопоче, щоб Нацполіція провела розслідування якомога швидше. Сам факт того, що вже виявили проблему, порушили кримінальні справи, що вже вручені підозри — говорить про те, що правоохоронці працюють. Переконаний, що ФФУ і правоохоронці зацікавлені, щоб навести лад у футболі.

Також ми можемо чекати виходу на міжнародну арену цієї справи. Якщо буде доведено, що там були футбольні клуби, які причетні, і які, водночас, грали на міжнародній арені — звичайно. Чекаємо ходу і кінця розслідування”, — зауважив він.

Додамо, у справі про договірні футбольні матчі вже вручено три підозри.

Українські Національні Новини

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