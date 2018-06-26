В НПУ сообщили детали обысков в "футбольном деле"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июня. УНН. Национальная полиция Украина проводит обыски по делам договорных матчей в 11 регионах Украины. Об этом сообщает пресс-служба НПУ, передает УНН.
Отмечается, что на сегодня полиция осуществляет 30 обысков одновременно в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Сумской, Львовской, Харьковской, Николаевской и Черниговской областях.
“Следственные действия осуществляются у организаторов договорных матчей, бывших и действующих футболистов, а также других лиц, задействованных в преступных схемах”, — уточнили в НПУ.
Также, по данным правоохранителей, досудебное расследование проводится по ч.4 ст.368-3 (подкуп лица, которое предоставляет публичные услуги — ред.) и ч.1 ст.369-3 (противоправное влияние на результаты официальных спортивных соревнований — ред.) УК. Обыски продолжаются.
Напомним, по словам заместителя первого заместителя председателя комитета ВРУ по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Н.Паламарчук, расследование договорных матчей в Украине может выйти на международную арену.
“ФФУ в лице Павелко как раз ходатайствует, чтобы Нацполиция провела расследование как можно быстрее. Сам факт того, что уже обнаружили проблему, возбуждены уголовные дела, уже вручены подозрения — говорит о том, что правоохранители работают. Убежден, что ФФУ и правоохранители заинтересованы, чтобы навести порядок в футболе.
Также мы можем ожидать выхода на международную арену этого дела. Если будет доказано, что там были футбольные клубы, которые причастны и которые одновременно играли на международной арене — конечно. Ждем хода и конца расследования”, — отметил он.
Добавим, по делу о договорных футбольных матчах уже вручены три подозрения.