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Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
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В.Новинський: ця влада повністю відірвалася від реальності і е-декларування це підтвердило

В.Новинський: ця влада повністю відірвалася від реальності і е-декларування це підтвердило

Київ • УНН

 • 5102 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Електронні декларації - тест на чесність для нинішнього, так званого, "політичного бомонду. Так вважає народний депутат Вадим Новинський, про це він пише на своїй сторінці в Facebook .

"За підсумком, два роки в країні йде війна, економічна активність прагне до нуля, Україна сидить на голці грошових траншів МВФ, а ті, хто недавно стали владою, відчувають себе дуже навіть непогано. Ці люди, в більшості, ніколи не займалися бізнесом, не створили жодного робочого місця, і при цьому мають мільйони доларів готівки, і їх разом з родичами сміливо можна включати в списки Forbes. Вважаю - збагачення під час війни можна назвати тільки одним словом - мародерство, "- впевнений політик, якого цитує Forbes .

Він окремо відзначає другий етап процесу декларування, коли ці "нові українці" почнуть пояснювати походження коштів: "Ще то шоу буде. Поки ж це виглядає як банальна спроба легалізувати награбоване. "

"Можна заперечити, що у опозиції теж багато чого в деклараціях. Це так, але є ключова відмінність - ми декларуємо доходи і пам'ятаємо про соціальну відповідальність бізнесу, в непростих умовах платимо податки і створюємо робочі місця. Ми не заробляли на війні і не використовували війну як бізнес - на відміну від багатьох "патріотів". Тому до наших декларацій у громадськості претензій не виявилося. Головний плюс компанії по Е-декларуванню в тому, що всі українці переконалися - ця влада, повністю відірвалася від реальності, і зайнята тільки тим, як побільше набити свої кишені. Їй, схоже, все одно, в яких умовах виживають звичайні люди, квартири яких не опалюються, у яких немає роботи, а мізерних пенсій не вистачає ні на комунальні витрати, ні на продукти з ліками, ціни на які зростають щодня ", - вважає депутат від Опозиційного Блоку.

На його думку, влада продовжує переслідувати тих, хто працює в реальному секторі, платить зарплати, створює робочі місця і утримує країну на плаву, відкриваються липові справи, звучать звинувачення.

В.Новинський впевнений, що "якщо ця влада не може впоратися з бідністю і розрухою, потрібно закінчити розбурхувати країну липовими реформами і політичними шоу, потрібно покаятися перед народом і піти, не заганяючи всіх нас в ще більшу яму, з якої Україна вже ніколи не вибереться. "

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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