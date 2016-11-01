В.Новинский: эта власть полностью оторвалась от реальности и Е-декларирование это подтвердило

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Киев • УНН

 • 5101 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Электронные декларации — тест на честность для нынешнего, так называемого, “политического бомонда. Так считает народный депутат Вадим Новинский, об этом он пишет на своей странице в Facebook.

“По итогу, два года в стране идет война, экономическая активность стремится к нулю, Украина сидит на игле денежных траншей МВФ, а те, кто недавно стали властью, чувствуют себя очень даже неплохо. Эти люди, в большинстве, никогда не занимались бизнесом, не создали ни одного рабочего места, и при этом имеют миллионы долларов наличных средств, и их вместе с родственниками смело можно включать в списки Forbes. Считаю — обогащение во время войны можно назвать только одним словом — мародерство,” — уверен политик, которого цитирует Forbes.

Он отдельно отмечает второй этап процесса декларирования, когда эти “новые украинцы” начнут объяснять происхождение средств: “Еще то шоу будет. Пока же это выглядит как банальная попытка легализовать награбленное.”

“Можно возразить, что у оппозиции тоже много чего в декларациях. Это так, но есть ключевое отличие — мы декларируем доходы и помним о социальной ответственности бизнеса, в непростых условиях платим налоги и создаем рабочие места. Мы не зарабатывали на войне и не использовали войну как бизнес — в отличие от многих „патриотов“. Потому к нашим декларациям у общественности претензий не оказалось. Главный плюс компании по Е-декларированию в том, что все украинцы убедились — эта власть, полностью оторвалась от реальности, и занята только тем, как побольше набить свои карманы. Ей, похоже, все равно, в каких условиях выживают обычные люди, квартиры которых не отапливаются, у которых нет работы, а мизерных пенсий не хватает ни на коммунальные расходы, ни на продукты с лекарствами, цены на которые растут каждый день”, — считает депутат от Оппозиционного Блока.

По его мнению, власть продолжает преследовать тех, кто работает в реальном секторе, платит зарплаты, создает рабочие места и удерживает страну на плаву, открываются липовые дела, звучат обвинения.

В.Новинский уверен, что “если эта власть не может справиться с нищетой и Разрухой, нужно закончить будоражить страну липовыми реформами и политическими шоу, нужно повиниться перед народом и уйти, не загоняя всех нас в еще большую яму, из которой Украина уже никогда не выберется.”

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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