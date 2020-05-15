В ніч на 16 травня відновлює свою роботу піший перехід “Шегині-Медика” на українсько-польському кордоні

Прикордонники пояснили, що транспортом українсько-польський кордон можна перетнути на ділянці в пунктах пропуску “Краківець”, “Рава-Руська” та “Ягодин”.

За відомостями видання “Радіо Свобода”, що посилаються на речника Мостиського загону, перетнути пішки пункти пропуску у “Краковці-Корчова” та “Рава-Руській-Гребенне” від 16 травня буде неможливо. На польській стороні громадян України забирали спеціальні автобуси, рейси яких скасують, повідомило видання.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кабмін ухвалив рішення про часткову зупинку дії угоди про безвіз з Білоруссю

Прикордонники підкреслили, що при перетені кордону громадяни мають дотримуватись особистих заходів безпеки в умовах карантину: дотримуватись дистанції не менше ніж 1,5 метра та використовувати засоби індивідуального захисту — захисні маски або респіратори.

Нагадаємо, рішення про відкриття пішохідного пункту пропуску “Шегині” було прийнято Кабміном 13 травня.