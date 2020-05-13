Уряд вирішив відкрити пішохідний пункт пропуску "Шегині"

"Є технічна постанова, яка відкриває пішоходний пункт пропуску "Шегині" для наших та іноземних громадян. У зв’язку з послабленням карантину у нас виникла така необхідність, тому пропоную підтримати постанову", - зазначив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков при обговоренні питання.

З його слів, пункт пропуску буде відкрито з дати опублікування постанови.

Після цього у Кабміні проголосували за приняття цього рішення.

Як повідомлялося раніше в УНН, Кабмін ухвалив рішення про часткову зупинку дії угоди про безвіз з Білоруссю.