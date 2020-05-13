Уряд вирішив відкрити пішохідний пункт пропуску "Шегині"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Кабінет міністрів України під час сьогоднішнього засідання прийняв рішення про відкриття пішохідного пункту пропуску "Шегині", передає кореспондент УНН.
"Є технічна постанова, яка відкриває пішоходний пункт пропуску "Шегині" для наших та іноземних громадян. У зв’язку з послабленням карантину у нас виникла така необхідність, тому пропоную підтримати постанову", - зазначив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков при обговоренні питання.
З його слів, пункт пропуску буде відкрито з дати опублікування постанови.
Після цього у Кабміні проголосували за приняття цього рішення.
Як повідомлялося раніше в УНН, Кабмін ухвалив рішення про часткову зупинку дії угоди про безвіз з Білоруссю.