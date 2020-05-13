Правительство решило открыть пешеходный пункт пропуска "Шегини"

"Есть техническое постановление, которое открывает пешеходный пункт пропуска "Шегини" для наших и иностранных граждан. В связи с ослаблением карантина у нас возникла такая необходимость, поэтому предлагаю поддержать постановление", - отметил министр внутренних дел Украины Арсений Аваков при обсуждении вопроса.

По его словам, пункт пропуска будет открыт с даты опубликования постановления.

После этого в Кабмине проголосовали за приняття этого решения.

Как сообщалось ранее в УНН, Кабмин принял решение о частичной остановке действия соглашения о безвизе с Беларусью.