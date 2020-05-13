Правительство решило открыть пешеходный пункт пропуска "Шегини"

$41.320.07
47.030.11
ukru
Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили
Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 32376 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 70671 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 117812 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 111007 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 63579 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

15 апреля, 07:31 • 72512 просмотра

Зеленский предложил ВР продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 186692 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Эксклюзив
14 апреля, 13:44 • 150447 просмотра

Снижать цены на "чипсы и газированную воду" - это не о медицинской целесообразности. Нардеп раскритиковала Топ-100 лекарств от Минздрава

14 апреля, 12:59 • 158421 просмотра

Выбил окно автобуса и спас людей: что известно о 13-летнем Кирилле Ильяшенко, который стал героем Сум

Эксклюзив
14 апреля, 11:31 • 138595 просмотра

Фейковая инвалидность: сколько работников государственных и правоохранительных органов в поле зрения следователей – ответ ГБР

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
2.9м/с
41%
Популярные новости

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 11338 просмотра

ССО "Рейнджер" совершили молниеносный налет: два оккупанта ликвидированы, трое взяты в плен

15 апреля, 16:03 • 10188 просмотра

Заслушал доклад о защите от российских атак, а также о ситуации с экспортом зерна: Зеленский провел совещание в Одессе

15 апреля, 16:12 • 9866 просмотра

Все еще "не понимают" кремль: в рф угрожают Польше, странам Балтии и остерегаются НАТО

15 апреля, 16:31 • 10293 просмотра

Украл телефон у раненого: полиция задержала вора на месте ракетного удара в Сумах

15 апреля, 16:48 • 9496 просмотра
публикации

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 117812 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 111007 просмотра

"Серый" iPhone: Почему небольшие сети продают технику Apple дешевле

15 апреля, 10:42 • 87374 просмотра

"Ровенская вертикаль": как Иванна Смачило возглавила Фонд государственного имущества Украины и при чем здесь министр Коваль

15 апреля, 09:24 • 99479 просмотра

Суд не указ: как АРМА под руководством Думы демонстрирует пренебрежение к закону

15 апреля, 07:22 • 129464 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Ярослав Железняк

Денис Шмыгаль

Дональд Трамп

Михаил Радуцкий

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Европа

Китай

Реклама
УНН Lite

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 5892 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 11341 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 14109 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 16890 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 18878 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Boeing 737 MAX

Телеграмма

Шахед-136

БМ-27 "Ураган"

Правительство решило открыть пешеходный пункт пропуска "Шегини"

Киев • УНН

 • 19610 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. Кабинет министров Украины во время сегодняшнего заседания принял решение об открытии пешеходного пункта пропуска "Шегини", передает корреспондент УНН.

Правительство решило открыть пешеходный пункт пропуска "Шегини"

"Есть техническое постановление, которое открывает пешеходный пункт пропуска "Шегини" для наших и иностранных граждан. В связи с ослаблением карантина у нас возникла такая необходимость, поэтому предлагаю поддержать постановление", - отметил министр внутренних дел Украины Арсений Аваков при обсуждении вопроса.

По его словам, пункт пропуска будет открыт с даты опубликования постановления.

После этого в Кабмине проголосовали за приняття этого решения.

Как сообщалось ранее в УНН, Кабмин принял решение о частичной остановке действия соглашения о безвизе с Беларусью.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономикаполитика
Brent
$64.73
Bitcoin
$83,157.40
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.41
Золото
$3,282.80
Ethereum
$1,584.23