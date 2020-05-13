Правительство решило открыть пешеходный пункт пропуска "Шегини"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Кабинет министров Украины во время сегодняшнего заседания принял решение об открытии пешеходного пункта пропуска "Шегини", передает корреспондент УНН.
"Есть техническое постановление, которое открывает пешеходный пункт пропуска "Шегини" для наших и иностранных граждан. В связи с ослаблением карантина у нас возникла такая необходимость, поэтому предлагаю поддержать постановление", - отметил министр внутренних дел Украины Арсений Аваков при обсуждении вопроса.
По его словам, пункт пропуска будет открыт с даты опубликования постановления.
После этого в Кабмине проголосовали за приняття этого решения.
Как сообщалось ранее в УНН, Кабмин принял решение о частичной остановке действия соглашения о безвизе с Беларусью.