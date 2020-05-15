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В ночь на 16 мая возобновляет свою работу пеший переход "Шегини-Медика" на украинско-польской границе

Киев • УНН

 • 54949 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. В ночь на субботу, 16 мая, Международный пункт пропуска "Шегини-Медика" на украинском-польской границе возобновит свою работу. Сейчас предполагается только пеший переход границы, без автомобильного сообщения. Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины в Facebook, передает УНН.

В ночь на 16 мая возобновляет свою работу пеший переход "Шегини-Медика" на украинско-польской границе

Пограничники объяснили, что на транспорте украинско-польскую границу можно пересечь на участке в пунктах пропуска “Краковец”, “Рава-Руськая” и “Ягодин”.

По сведениям издания “Радио Свобода”, что ссылаются на представителя Мостиского отряда, пересечь пешком пункты пропуска в “Краковце-Корчева” и “Рава-Руський-Гребенне” от 16 мая будет невозможно. На польской стороне граждан Украины забирали специальные автобусы, рейсы которых отменены, сообщило издание.

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Пограничники отметили, что при пересечении границы граждане должны придерживаться личных мер безопасности в условиях карантина: соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра и использовать средства индивидуальной защиты — защитные маски или респираторы.

Напомним, решение об открытии пешеходного пункта пропуска “Шегини” было принято Кабмином 13 мая.

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